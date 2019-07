Autó

Legyártották az utolsó bogárhátút - videó

Kigördült a több mint 80 éves Volkswagen Bogár utolsó darabja a német cég mexikói üzeméből. Az elmúlt években ott gyártották az autózás történetének legismertebb formájú darabját. A vállalat azzal indokolta a kultikus bogárhátú gyártásának leállítását, hogy a vevők ma már a nagyobb autókat keresik.

A leghíresebb, legikonikusabb első szériából 1938 és 2003 között 21,5 millió készült Németországban és Mexikóban. Ezt követte a New Beetle 1997–2011 között, majd jött a harmadik Beetle, és végül a Final Edition.



Az ikonikus modell kifejlesztésének vezető mérnöke Ferdinand Porsche volt, de öt évvel korábban a magyar származású Barényi Béla ugyanazzal a formával már előállt. Az autó 1968-ban lett világhírű, a Kicsi kocsi filmek sztárja is volt, de nemrég az Űrdongó című film főhőse is egy Bogár transformer volt.