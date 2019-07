Közlekedés

Vasárnaptól minden nap 10 percenként közlekedik a 100E repülőtéri busz

hirdetés

Vasárnaptól a hét minden napján 10 percenként indulnak a belvárosból, illetve a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtérről a 100E buszok - közölte a Budapesti Közlekedési Központ szerdán az MTI-vel.



A járat 2017 júliusa óta közlekedik a belváros és a repülőtér között, és egyre többen választják. A BKK ezért folyamatosan bővítette a 100E busz menetrendjét, csökkent a követési idő, és bővült a járat üzemideje is.



A BKK továbbra is figyelemmel kíséri az autóbusz kihasználtságának alakulását, és szükség esetén mentesítő autóbuszokat állít forgalomba - közölték.



Felhívták a figyelmet arra, hogy a BKK-bérlettel nem, csak repülőtéri vonaljegy megváltásával használható járatra már mobilalkalmazásban is lehet jegyet venni.