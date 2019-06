Teherautó rongyolt egy motorosbandába New Hampshire-ben - halottak

Hét ember meghalt New Hampshireben, mikor egy teherautó és egy csapat motoros karambolozott - írja a SkyNews. A hatóságok további három sérültről számoltak be.



A baleset egy keskeny hegyi úton történt. A teherautó lángokban állt, mikor a mentők megérkeztek.



A baleset egyik szemtanúja, Jerry Hamenne abban a panzióban dolgozott, ahol a motorosok szálltak meg. A férfi sietett a sérültek segítségére, mikor megtörtént a baleset a panziótól nem messze.



Szörnyű volt az úton látni azokat a testeket. Istenem, remélem soha többé nem ismétlődik meg – mondta a férfi.

#Breaking News: WMUR has a crew on the way to the scene of this serious crash involving multiple motorcycles and a truck on Route 2 in Randolph. This story will be updated: https://t.co/boT1cuHmVk



📸: u local/Miranda Thompson pic.twitter.com/kLOJwwb4aF