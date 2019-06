Vasúti

Vihar - A szobi vonalon egy vágányon elindult a közlekedés

A szobi vasútvonalon egy vágányon elindult a közlekedés a viharos időjárás okozta fennakadások után. 2019.06.19 21:00 ma.hu

Szob és Nagymaros között kijavították a biztosítóberendezési hibát. Nagymaros és Verőce között is eltávolították a vasúti pályára dőlt fát, így újra mindkét vágányon közlekedhetnek a vonatok.



Korábban a Mávinform azt is közölte, hogy Aszód és Galgamácsa között a nagy mennyiségű eső több helyen elmosta a vasúti pályát, ezért ezen a szakaszon huzamosabb ideig szünetel a vonatforgalom.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint országszerte felhőszakadás veszélye miatt továbbra is első- és másodfokú, míg zivatarveszély miatt elsőfokú riasztások vannak érvényben.