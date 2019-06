Lecsapott a vihar

A vasúti közlekedésben fennakadásokat okoz a viharos időjárás

A késő esti órákig a távolsági járatok esetenként 60-90 perccel hosszabb menetidővel közlekedhetnek. 2019.06.19 18:33 ma.hu

A viharos időjárás több helyen is fennakadásokat okoz a vasúti közlekedésben - közölte a Mávinform szerda kora este az MTI-vel.



Aszód és Galgamácsa között a nagy mennyiségű eső több helyen elmosta a vasúti pályát, ezért ezen a szakaszon huzamosabb ideig szünetel a vonatforgalom. A közúti viszonyok miatt a területileg illetékes busztársaság a közúton sem tudja megközelíteni a kimaradó szakaszt. Az Aszód-Balassagyarmat vonalon jelentősen nő az eljutási idő - írták.



A szobi vonalon Verőce és Szob között a lehulló csapadék egy szakaszon hordalékkal borította be az egyik vágányt, illetve fakidőlés és feszültség kimaradás is lassítja a közlekedést. A késő esti órákig a távolsági járatok esetenként 60-90 perccel hosszabb menetidővel közlekedhetnek.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint az ország középső és keleti területein felhőszakadás veszélye miatt továbbra is első- és másodfokú, míg zivatarveszély miatt elsőfokú riasztások vannak érvényben.