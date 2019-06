Közlekedés

Újabb botrányos korlátozás az M0-áson

Újabb jelentős korlátozás lépett életbe az M0-ás felújítása miatt. Elvileg szombattól zárták le az M1-es felé vezető oldalon az autóút 6-os főútra vezető lehajtóját, ám már péntek este sem lehetett lehajtani. A Csepel-szigeten élők is is 2 órát utaztak Újbudára, most a csepeli és a diósdi/nagytétényi utak viszik el a terhet, mivel a Csepel-sziget felől érkezők csak a következő, M6-os csomópontban tudnak kihajtani az M0-ásról. Így a sofőrök Budatétényen át érhetik el a 6-os főutat. A lezárás miatt a 138-as autóbuszok is más útvonalon járnak majd. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő szerint a korlátozás egészen szeptemberig tart.

A lakosok kivannak akadva

