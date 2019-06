Közlekedés

Hétfőn lép életbe a BKK hálózatán a nyári menetrend

2019.06.14 22:30 ma.hu

A közlekedési társaság pénteki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint hétfőtől a tanítási szünet végéig a fővárosi közösségi közlekedési járatok az iskolaszünetben érvényes menetrend szerint indulnak.



Már szombaton több járat menetrendje megváltozik: szeptember 1-ig hétvégenként a 16-os, a 16A és a 116-os autóbusz mellett egy új, 16B jelzésű járat is indul a budai Várba, amely a Deák Ferenc tér és a Dísz tér között közlekedik.



Az 1-es villamos vonalán a nyári időszakban jelentősen bővül az alacsonypadlós, légkondicionált szerelvények száma, mert a 4-es és 6-os vonalról a vágányfelújítás miatt felszabaduló szerelvényeket erre a vonalra irányítják át. A 32-es autóbusz a Szőnyi út térségének jobb kiszolgálása érdekében az Árpád híd felé az Ógyalla köz-Szőnyi út módosított útvonalon közlekedik, a 23E autóbusz hétvégén is közlekedik, a 219-es Telebusz pedig Ürömhegy belső térségéből is elérhetővé válik.