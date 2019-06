Baleset

Tótkomlósi raliverseny: személyesen kérne bocsánatot az elgázolt kislánytól a sofőr

Súlyos baleset történt vasárnap kora este a Tótkomlós rali belvárosi szakaszán: a nézők közé hajtott egy autó. 11-en megsérültek, kilenc embert kórházba vittek, két embert súlyos, egy kislányt pedig életveszélyes állapotban. A kocsit a nézők emelték meg, hogy a sérülteket ki tudják szabadítani.



K. Attila, a vétkes sofőr a Blikknek most azt mondta, egy tized másodperc volt az egész. Miután nekimentek a padkának, már nem tudta irányítani a kocsit, még hétfőn is sokkos állapotban volt a történtek miatt.



K. Attila rutinos versenyzőnek számít, navigátor feleségével 10 éve vesznek részt rendszeresen raliversenyeken. Mint mondja, vállalja a felelősséget, és mindenben a rendőrök rendelkezésére áll.



Próbálnak enyhíteni a sérültek fájdalmain, az önkormányzat mellett ők is felajánlották a segítségüket. "Már megpróbáltam felvenni a kapcsolatot többek között a legsúlyosabban megsérült gyerek családjával is. Személyesen kérek bocsánatot az elgázolt kislánytól. Röstellem, ami történt, de az idő kerekét sajnos már nem tudom visszapörgetni!" - nyilatkozta a lapnak.