Jövő héttől hétfőn és pénteken is sűrűbben jár a 100E a reptérre

2019.05.25 ma.hu

Jövő héttől hétfőn és pénteken is az eddiginél sűrűbben jár a belváros és a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közötti 100E járat - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pénteken az MTI-vel.



A módosítás után már nemcsak vasárnap, hanem hétfőn és pénteken is 10 percenként indulnak a buszok a Deák Ferenc térről és a repülőtérről 8 és 19 óra között.



A 100E autóbusz 2017. júliusi elindulása óta a járatot egyre többen veszik igénybe, ezért a múlt évben a BKK több fejlesztést is végrehajtott: a buszok követési ideje a korábbi 30-ról 20 percre változott, bővült az üzemidő, és tavaly nyár óta a belváros felől érkező buszok közvetlenül a repülőtér indulási szintjére érkeznek.



Az utasok száma továbbra is dinamikusan nő, a vasárnapi forgalom mellett a hétfői és pénteki napok forgalma kiemelkedő a hét többi napjához képest.