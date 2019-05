Keresik

Nagy erőkkel keresik a rokonok az eltűnt vállalkozót

hirdetés

Mint ahogyan arról a ma.hu is beszámolt, a Monori Rendőrkapitányság eljárást folytat Pintér Gyula 50 éves maglódi lakos eltűnése miatt. A jelenlegi adatok szerint a férfi 2019. május 10-én 16 óra 30 perckor gyömrői munkahelyéről távozott, majd maglódi otthonába ment, azóta ismeretlen helyen tartózkodik.



Már akkor körbejárta a közösségi oldalakat a hír, rengeteg megosztást kapott. Mint kiderült, a férfi a vizslájával eredt útnak. Azóta megtalálták az állatot, 140 kilométerre, a szlovákiai Léva környékén.



A család nem adja fel, nagy erőkkel keresik a férfit, most épp az autójának próbálnak utána nézni a közösségi oldalak segítségével. Várják azok jelentkezését, akik látták az autót, vagy esetleg a keresett személyt is.