Hullaházba vitték halottakat mosdatni az ittas vezetésen kapott sofőröket

Az ittas sofőröket a hullaházban képezik újra. Halottakat mosdatnak, a boncoláson jegyzetelnek, ezzel a módszerrel hamarabb visszaszerezhetik az elvett hajtásijukat. A programot Chisinauban, Moldvában vezették be, kísérleti jelleggel.



A programban hat férfi vesz részt, végignézik a boncolást, halottakat mosdatnak és takarítanak – mindezt azért, hogy hamarabb visszakapják az ittas vezetésért elkobzott jogosítványukat. A program három hónapig tart majd, a részvevők a kórházba is ellátogatnak, ahol segítenek a közúti balesetek áldozatainak és részt vesznek különböző tanfolyamokon, ahol az ittas vezetés veszélyeire hívják fel a figyelmet, írta a republika.md cikkére hivatkozva a Filantropikum.



Mindannyian hamarabb visszaszerezhetik jogosítványukat, de csak azzal a feltétellel, hogy befejezik a programot. Egyik résztvevő pár perc után elhagyta a képzést, mert rosszul lett. Haza is ment, így őt kizárták a programból.



Öt társa bírta az első napot, azt mondták, hogy egy életre emlékükbe vésték azt, amit a halottasházban láttak.



“Eltökéltem, hogy többé nem iszok alkoholt. Soha életemben. Nem szeretnék ide kerülni.” – mondta az egyik résztvevő, aki öt órát töltött a hullaházban. A program három hónapos és négy ezer moldovai lejbe kerül, amit a sofőrök fizetnek ki.



Az ittas sofőrök rehabilitálási programját tavaly fogadta el a Kormány, ezzel szeretnék rábírni a sofőröket, hogy leszokjanak az alkoholról. A határozat szerint azok, akik ittasan vezetnek és elkapják őket jogosítvány nélkül maradnak, a törvényszék dönt arról, hogy mikor kaphatják vissza jogosítványukat. Ha a törvényszék felfüggeszti a hajtásijukat a sofőrök csak akkor kaphatják vissza azt, ha részt vesznek a programban. Ha valakinek eltörlik a jogosítványát a program mellett ismét le kell tennie a sofőriskolát.