Nagy Futam - Hetedszer rendezik meg a belvárosi bemutatót szerdán

A sztárvendég a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull istálló holland pilótája lesz. 2019.04.30 08:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hetedik alkalommal rendezik meg szerdán a technikai sportok Nagy Futam elnevezésű eseményét, amelynek során Budapest belvárosában tartanak bemutatót az autó- és motorsport hazai és külföldi kiválóságai, a sztárvendég a tavalyihoz hasonlóan ezúttal is Max Verstappen, a Forma-1-es Red Bull istálló holland pilótája lesz.



Az idei rendezvény különlegessége az elektromos formulaautós világbajnokságon, a Forma-E-ben szereplő egyik versenyautó lesz, amelyet eddig még nem lehetett látni Magyarországon. A Mahindra Racing versenygépét a Forma-E-ben háromszoros futamgyőztes belga Jerome D'Ambrosio vezeti majd.



A Bajcsy-Zsilinszky úton, a Bazilikánál kialakított paddockban már szerda reggel 8 órától meg lehet nézni a versenyautókat, a show pedig 14 órakor kezdődik és 16.30-ig tart. Ennek keretében tartja meg bemutatóját Verstappen és D'Ambrosio, de a ralikrossz-világbajnokságon szereplő Szabó Krisztián is pályára gurul az Audi S1-es versenyautóval, valamint a magyar pilóták közül a túraautó-világkupában (WTCR) szereplő Michelisz Norbert (Hyundai) és Tassi Attila (Honda), illetve a kétszeres gyorsasági kamionos Európa-bajnok Kiss Norbert is.



Magyarország eddigi egyetlen Forma-1-es versenyzője, Baumgartner Zsolt egy Formula Renault-val megy majd végig az Erzsébet tér-Andrássy út-Oktogon-Andrássy út-Erzsébet tér útvonalon, de tartanak bemutatót ralisok, terepralisok és autókrosszosok is. Az esemény megtekintése ingyenesen.