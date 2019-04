Közlekedés

Így fog kinézni Budapest új hídja

Nyilvánosságra hozta Tarlós István budapesti főpolgármester és Fürjes Balázs, a kiemelt budapesti fejlesztések kormánybiztosa az Új Duna-híd nemzetközi tervpályázatának eredményét. Az első helyezést a holland Van Berkel en Bos U.N. Studio B.V. és a brit Buro Happold Consulting Engineers P.C. közös pályázata nyerte el összesen 17 magyar és külföldi tervező munkája közül. A rotterdami Erasmus-hidat is megálmodó építészstudiót is magába foglaló társulás egy két döntött pilonos, ferdekábeles megoldást nyújtott be a döntőbizottság elé.



A zsűri a tervet többek között átgondoltsága és kedvező esztétikai kialakítása miatt választotta ki. Az indoklás kitért arra is, hogy a karcsú híd jól illeszkedik a város látképébe.



Fürjes Balázs elmondta: az első helyezettel szerződést kötnek és ezután kezdődhet el a főváros villamospályával együtt 2x3 sávos új hídjának teljes és részletes tervezése, valamint az engedélyek beszerzése, ami előreláthatólag 2-3 évet fog igénybe venni. Hozzátette: a kiviteli tervek elkészülte és részletes megvitatása után születik majd meg a végső döntés az építkezésről.

Minden budapesti közlekedő megérzi majd a forgalom csökkenését

A Dél-Pestet, Ézsak-Csepelt és Dél-Budát összekötő átkelőfolyosó kialakítása jelentős előrelépést jelent a főváros közlekedése, gazdasága és növekedése számára is. A kormánybiztos kifejtette: a kötött pályával együtt 2x3 sávos híd az előzetes hatástanulmányok szerint naponta 55 ezer autóval tehermentesíti a belváros túlzsúfolt hídjait, illetve az Üllői út forgalmát is 6 ezer gépjárművel csökkentheti.



A budai Galvani utca magasságában kialakításra kerülő új híd megteremtheti a már nagyon hiányzó, gyors és közvetlen összeköttetést a főváros aranytartalékaként felfogható, eddig részben kiaknázatlan Csepel és a főváros szomszédos oldalai között - emelte ki a politikus.