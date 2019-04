Autó

WTCR - Marco Rossi lesz a sztárvendég a Hungaroringen

Francois Ribeiro, a versenysorozat promótere az esemény budapesti sajtótájékoztatóján csütörtökön azt mondta: azért hívták meg a nemzeti csapat trénerét, mert tudják róla, hogy "imádja az autóversenyzést".



"Abban bízunk, hogy 50 ezer nézőt láthatunk vendégül a hétvégén, hiszen a WTCR nagyon népszerű Magyarországon, amely megérdemli, hogy két állandó versenyzője legyen a rajtrácson" - jelentette ki Ribeiro utalva arra, hogy Michelisz Norbert (Hyundai) és Tassi Attila (Honda) is indul a Hungaroringen, szabadkártyával pedig Tenke Tamás, a Zengő Motorsport fiatal versenyzője is rajthoz áll.



A WTCR promótere kiemelte, hogy a marokkói szezonnyitó hétvége "nagyon szoros" volt, s úgy fogalmazott "nem nagyon tudunk a világon még egy olyan versenysorozatot mutatni, ahol egy időmérő edzésen hét különböző márkát képviselve 24 versenyautó héttized másodpercen belüli köridőket fut".



Gyulay Zsolt, a Hungaroring Sport Zrt. elnök-vezérigazgatója azt mondta, 50 ezer nézőnek nagyon örülnének, és mindenképpen izgalmas hétvégére számítanak, melynek során három futamon is összecsap a WTCR mezőnye.



"Tavasz óta vannak rendezvényeink, de természetesen a túraautó-világkupa minden évben egyfajta próbája az év többi versenyének és a Forma-1-nek is a Hungaroringen" - tette hozzá Gyulay.



Michelisz Norbert a marokkói idénynyitóval kapcsolatban - amely után a 12. helyen áll összetettben - úgy fogalmazott, "nehéz volt", de számítottak rá, hogy a pontszerzésért is nagyon meg kell dolgozniuk.



"Én most Mogyoródon is nehéz hétvégére számítok, de amikor nincs valós esély a futamgyőzelemre, akkor arra kell figyelni, hogy a lehető legtöbb pontot összegyűjtsük" - jelentette ki a 34 éves pilóta. Hozzátette: kis szerencsével elérhető cél lehet a dobogós helyezés, de előzetesen nagyon nehéz lenne megítélnie, hogy pontosan hol helyezkedik el a mezőnyben.



A 19 éves Tassi Attila elsődleges céljaként a tapasztalatszerzést nevezte meg, számára az első WTCR-szezonjában az a lényeg, hogy minél többet tanuljon.



"Két évvel ezelőtt az Európa-kupában kihoztam a maximumot a hétvégéből, de ez az idei más lesz. Nagy a mezőny, erősek a versenytársak, ugyanakkor természetesen nagyon jó lenne hazai közönség előtt legalább egyszer felállni a dobogóra" - jelentette ki Tassi.



A WTCR mogyoródi fordulójának két betétfutama lesz: a túraautós Európa-kupában (TCR Europe) Nagy Dániel képviseli a magyar színeket, a Kia Platinum Cup elnevezésű márkakupa-sorozatban pedig a mezőny egyetlen női versenyzőjeként Vogel Adrienn-nek, valamint csapattársának, Bernula Istvánnak szurkolhatnak a hazai nézők.



A WTCR első futamát szombaton 15.15 órakor rendezik a Hungaroringen, a második és a harmadik versenyre pedig vasárnap 15.30-kor és 17 órakor kerül sor.