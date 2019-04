Tragédia

Édesanyja szerint lelkileg összetört a ceglédi gázolás túlélője

„Teljesen összetörtünk lelkileg, Dávid a leginkább. A fiam még most is kórházban van: nyílt lábszár-, boka- és lapockatöréssel és sok-sok horzsolással élte túl a szörnyű tragédiát. Mégis a lelki fájdalmak a legnagyobbak. Azt el sem tudjuk képzelni, mit érezhet annak a szegény lánynak a családja” – mondta megtörten a Blikk kérdésére a hétvégén Cegléden történt gázolás sértettjének édesanyja.



A 21 éves Dávid és barátnője, a 18 éves B. Emese szombat éjjel hazafelé sétáltak egy szórakozóhelyről, amikor egy 22 éves férfi elgázolta őket a Pest megyei város egyik kereszteződésében. Dávid súlyos sérüléseket szerzett, de túlélte a tragédiát, míg Emese a helyszínen belehalt a sérüléseibe.



Egy 22 éves férfi a gázoló, az eset körülményei még tisztázatlanok.



A lap emlékeztetett arra, hogy baleset egy forgalmas ceglédi úton érte a fiatalokat: a Kossuth út és a Teleki út kereszteződésében szerettek volna átkelni az út másik oldalára, ám a gázoló egyes szemtanúk szerint több mint 100 kilométeres óránkénti sebességgel sodorta el az út szélén bandukoló párt. Az elütött fiú édesanya elmondta, nem ez volt az első eset, hogy bivalyerős verdával hasítanak végig Cegléd széles, forgalmas utcáján.



A Blikk azt írja, közúti baleset okozásáért a sofőr 3 évig terjedő szabadságvesztést kaphat, ha a bűncselekmény maradandó fogyatékosságot, súlyos egészségromlást okoz. Egytől akár öt évig is börtönbe kerülhet, ha a bűncselekmény halált okoz, de 8 évvel is sújthatják, ha a bűncselekmény kettőnél több ember halálát okozza.