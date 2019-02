Majdnem baleset lett

Centiken múlt a katasztrófa a 6-os úton - hajmeresztő videó

Egy áruszállító autó nagy sebességgel, záróvonalon, szabálytalanul előzött a 6-os úton, emiatt kis híján frontálisan ütközött egy gyermekeket szállító kisbusszal. Az esetről videó is készült, a bpiautósok.hu tette közzé.



Mint később kiderült, az autó a Bárdi Autóhoz tartozott, a cég egy közleményt is eljuttatott a vezess.hu részére.



“Köszönjük, hogy elküldte nekünk ezt a videót, egyúttal megdöbbentünk a látottakon. A Bárdi Autó minden esetben felhívja új és már meglévő kollégái figyelmét a közlekedési szabályok betartására és a kultúrált közlekedésre. Biztosíthatunk, hogy az ügyet kivizsgáljuk, egyúttal pedig felvesszük a kapcsolatot a videót feltöltő személlyel is, hogy a rendszámot is eljuttassa hozzánk" - írták.