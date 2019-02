Baleset

Átesett egy vak férfi egy autón, ami megsérült - a bíróság bűnösnek találta

Bűnösnek találta a bíróság a súlyosan látássérült N. Zoltánt, aki átesett egy luxusautón. Szerinte szabálytalanul parkolt a járdán a jármű.



A tiszteletbeli polgárőrnek a bűnügyi költségeken kívül rongálás miatt 60 ezer forintot kell fizetnie. A férfi felháborítónak és teljesen abszurdnak tartja az ítéletet - írja a Blikk.hu



"Nem akartam hinni a fülemnek, amikor a bíró közölte, hogy bűnös vagyok. Azt gondoltam, nincs igazság a földön, ha ez velem megtörténhet. Gondolom, az sem növelte az esélyeimet, hogy az ellenérdekelt fél egy rendőr. Ő valamiért hitelesebb a bíróság szemében, mint egy súlyosan sérült ember" - méltatlankodott Zoltán az ítélethirdetés után.



"Az egyik kezemmel a kisfiamat fogtam, a másikban a kutya póráza volt. Amikor nekiestem a kocsinak, a póráz belegabalyodott valamelyik alkatrészbe, ami már nehezítette a mozgásomat, közben pedig arra is figyelnem kellett, hogy a gyereknek nehogy baja essen. Lehet, hogy eközben megsérült az autó valamelyik része, de, hogy én szándékosan nem okoztam kárt, az biztos! - mondta.



A hatóság álláspontja szerint a kocsi nem szabálytalanul parkolt, Zoltán pedig szándékosan rongálta meg a járgányt, többször belerúgott, 60 ezres kárt okozva, amiért most benyújtották neki a cechet.



"Ha nem állt tilosban az autó, hogyan tudtam én, a vak ember megtalálni és megrongálni? Vicc az egész! A rokkantsági nyugdíjam 70 ezer forint, ebből kell a büntetést kifizetnem" - panaszolta a férfi.



Ügyvédje nagyon bízott abban, hogy a bíróságon felmentő ítélet születik. "Óriási tanulság ez az ítélet minden fogyatékkal élő ember számára. A környezet figyelmetlensége miatt még ők kerülhetnek bajba. Sajnos, itt is ez történt" - vélekedett dr. Lichy József.