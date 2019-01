Közlekedés

A rendőrök távcsővel fognak vadászni a telefonáló sofőrökre

A szlovák hatóság hivatalos Facebook-oldalán adott tájékoztatást arról, hogy új eszközök beszerzését tervezi a közlekedésrendészek számára.



A "bevásárlás" pontos időpontjáról, és az eszközök áráról egyelőre nem árultak el részleteket, ám közzétették az új műszerek listáját:

• 131 sebességmérő műszer,

• 372 alkoholszonda,

• 16 mobil járműmérleg,

• 391 fotótávcső.



A Parameter.sk szerint a felsorolt eszközök között csupán egy szokatlan tétel van, a fotótávcső, amit Szlovákiában idáig nem használtak. "Szuper dolog, főleg azokra a sofőrökre, akik telefonnal a kezükben vezetnek" - írja a rendőrség.



A cseh rendőrség tavaly vásárolt Nikon márkájú fotótávcsöveket. A géppel akár egy kilométerre is tisztán ellátni, és nemcsak a telefonáló sofőröket leplezik le, hanem a tilosban előzőket is, ráadásul a kamerával a biztonsági övüket nem használó gépkocsivezetőket is dokumentálni lehet.



Mielőtt a szlovák közlekedésrendészet munkatársai országszerte használatba vennék a fotótávcsöveket, a rendőrség a Facebookon fogja bemutatni a készülék működését, de egyelőre nem tudni, erre mikor kerülhet sor.