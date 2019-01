Közlekedés

Ezen az úton több a kátyú, mint az aszfalt

hirdetés

Nagyon régi, ám még mindig fennálló problémával fordultak a Közútkezelőhöz azok, akik Békésről Bélmegyer irányába Ludadra (Békés Külter. 0428/2) járnak nap mint nap dolgozni. "Tegnap már azt sem tudtuk, hogy jutunk át az érintett útszakaszon. Ma reggel több kollégánk is arról számolt be, hogy leért az autójuk alja, ugyanúgy, mint az enyém is. Az említett útszakasz javítására tudjuk, hogy keresik a megoldást, talán már csak a támogatás összegére várnak, de mi azt sem tudjuk, hogy jutunk ma haza. Nem várhatunk itt tavaszig. Hétfőn reggel ismét munkába kell állnunk. Ha lesz mivel. A fizetésünk nem teszi lehetővé sem nagyobb jármű vásárlását, sem pedig a meglévő heti javíttatását! Kérjük önöket a lehető legnagyobb tisztelettel, segítsenek rajtunk, amíg a munkálatok megkezdődnek. Törmeléket, vagy valamit, ami a kátyúk betömését lehetővé tenné, tűzoltásszerűen bármi megoldást elfogadunk, csak kérjük, segítsenek. Az említett útszakaszról ma reggel fotót készítettem, remélem beazonosítható. Békés felől Bélmegyer felé tartva a hosszú egyenes szakasz 3/4 részénél található. Úthiba tábla, illetve 30-as! sebességkorlátozó tábla jelzi! 30 km/h-val már nem lehet rajta átkelni. 10 km/h-val is kockázatos!" - írták kétségbeesetten.