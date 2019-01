Közlekedés

Hétvégétől az M2-es új bal pályáján haladhat a forgalom Dunakeszi és Göd között

Hétvégétől már az új bal pályán haladhat a forgalom az M2-es autóúton a dunakeszi-fóti és a göd-újtelepi csomópont között - közölte a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt. pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy várhatóan szombaton megkezdik a régi jobb pálya átépítését is.



A Dunakeszi-Fót és a Göd-Újtelep csomópont között az ideiglenes forgalomterelés kiépítése után az új bal pályán kétszer egy sávon haladhatnak majd az autósok óránkénti 60-80 kilométeres sebességkorlátozás mellett. A jobb pálya felújítása őszre fejeződhet be.



Kiemelték, hogy az M2-es gyorsforgalmi út 21. és 29. kilométere között nemcsak a pálya építése fejeződött be, hanem felújították a hozzá kapcsolódó műtárgyakat, valamint a közműkiváltási, vízépítési, forgalomtechnikai és környezetvédelmi munkákat is elvégezték.



Az új sződligeti csomópontban megépültek az M2-es 34. kilométere után a bal pályához csatlakozó csomóponti ágak, és elkészült a Sződliget felé vezető új út is.



Ennek köszönhetően hétfőn az ideiglenes forgalomterelés kiépítése után a felhajtás Budapest felé, valamint a lehajtás Vác irányából ebben a csomópontban bonyolódhat le a régi sződligeti forgalmi csomópont helyett. A továbbiakban óránkénti 40-60 kilométeres sebességkorlátozás lesz érvényben az építkezés befejezéséig.



A beruházásnak köszönhetően ősztől kétszer két sávon, óránkénti 110 kilométeres sebességgel lehet majd haladni a teljes Budapest-Vác szakaszon.



A fejlesztés uniós és hazai forrás felhasználásával a NIF Zrt. beruházásában valósul meg - olvasható a közleményben.