Közlekedés

Fordulat az M0-s befejezése ügyében

Az M10-es és az M100-as építésével kör helyett zsák alakja lehet a sztrádának Budapest körül. 2019.01.08 08:09 Ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Magyar Közlöny tavaly december 30-i számából derült ki, hogy több út- és vasútfejlesztési tervet átírt a kormány - írta a G7.hu, amely szerint a legújabb terület-fejlesztési térképről eltűnt az M0-s nyugati szakasza.



A legújabb kormányzati elképzelések megvalósulása esetén is bezárulna a sztrádagyűrű a főváros körül, ám nem kör, hanem zsák alakja lenne, és nem végig M0-snak hívnák. A budai oldalon az Esztergomig tartó M100-as, illetve a Budapest és Kesztölc közötti M10-es utak zárnák le az M0-ból és az M1-ből álló körutat.



A portál emlékeztet: az M0-s nyugati szakaszával az M1-s és a 11-es út között több probléma is van. Egyrészt jelentős részben alagútban kellett volna vezetni a budai dombokban, másrészt nagyon sok természetvédelmi területet érint, és emiatt jelentős volt a lakossági és a környezetvédelmi ellenállás.



Tavaly szeptemberben a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. megtalálta a vállalkozót a tervezésre 396 millió forintért. Azonban az engedélyeztetés miatt 2023 előtt várhatóan nem kezdődhetne az építkezés megkezdése, az alagutakkal tűzdelt szakasz pedig 2026-ra készülhetne el.



Ezzel szemben az M1 és Esztergom közötti út környezeti hatástanulmányát már 2016-ban elkészítették. 2018 januárjában 1,9 milliárd forintért a Constreal Mérnökiroda Kft. nyerte el a szerződést a környezeti hatástanulmány, az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésére. Minderre 19 hónapja van a cégnek, így az idei év végére elkészülhet. Ezek alapján az M100-as akár 2020-ban is elkezdhetik építeni, az átadás 2022-2023-ra tehető a NIF tervei szerint.



Nagyjából 100-150 milliárd forintra becsülhetőek a költségek - írja a G7.

A portál szerint Az M100-as csak akkor lehet igazán az M0 alternatívája, ha megépül Kesztölc és Budapest között az M10-es néven tervezett út, kiváltva a számos településen át vezető, rendkívül túlterhelt 10-es utat, és megépül a 10-es út és a 11-es út közötti M0 szakasz. Bár az országos területrendezési terv térképéről eltűnt az M0-s nyugati szektora, a területrendezési tervben továbbra is ott van még a legújabb módosítás szerint is.