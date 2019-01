Közlekedés

Ismét téliesebb útviszonyokra kell számítani

Kedden újabb országos havazás várható, így ismét téliesebb útviszonyokra kell számítani - hívta fel a figyelmet a Magyar Közút Nonprofit Zrt. hétfőn az MTI-hez eljuttatott közleményében.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésében azt írta: hétfőn eleinte nyugaton fordulhat elő gyenge hószállingózás, majd az esti, késő esti óráktól északnyugat felől újabb, nagy területet érintő havazás kezdődik. Éjfélig nagyjából a Dunántúl nyugati, északnyugati felére jut el, és mintegy 2-3 centiméternyi hó hullhat.



Kedden átterjed a havazás a keleti országrészre is, de a havazás fokozatosan esőre vált. Ez kedd éjfélig körülbelül a Budapest-Kelebia (Bács-Kiskun megye) vonalig jut el. Onnan keletre végig havazás várható. A Dunántúlon átmeneti ónos eső is lehet.



A várható friss hó mennyisége az ország déli felén legfeljebb 5, az északi felén 5 centiméter fölött lesz.



Az Észak-Alföldön, az Északi-középhegység előterében és a Dunántúl északkeleti felén 5-10 centiméternyire lehet számítani.



Komárom-Esztergomban, Pest megye északi részén és Nógrádban lesz a legtöbb hó. Ezeken a területeken kedd éjfélig 10-15 centiméter fölötti friss hóréteg valószínű, a hegyekben (Dunazug-hegység, Börzsöny) 15 centiméternél több is hullhat. Komárom megyében lehet a legtöbb tapadó hóra számítani.

A megerősödő déli, délnyugati szél az Alföldön, azon belül is főként a Tiszántúlon okozhat hófúvást kedd délutántól. Keddre számos megyére havazás, hófúvás, több megyére az ónos eső veszélye miatt is elsőfokú figyelmeztetéseket adott ki a meteorológiai szolgálat.



A közútkezelő azt közölte: a hóeltakarítást és a síkosságmentesítést az előírások szerint, ütemezetten végzik, először az autópályákon, az autóutakon és a főutakon, majd a településeket összekötő mellékutakon, végül az alacsony forgalmú bekötőutakon. A lehetséges helyszíneken a megelőző sószórásról is gondoskodnak a szakemberek.



Mint kifejtették: egy-egy munkagépre körülbelül 40-50 kilométernyi útszakasz jut, a hóeltakarítás és a síkosságmentesítés az időjárási helyzettől függően 2-5 órát vesz igénybe. Ennyi idő alatt folyamatos havazás esetén ismét rosszabb útviszonyok alakulhatnak ki, ami újabb és újabb beavatkozásokat igényel mindaddig, amíg a havazás nem áll el - közölték. Így fel kell készülniük az autósoknak arra, hogy intenzívebb havazás esetén rosszabb útviszonyokkal találkozhatnak az országos közúthálózaton is.



A szakemberek arra kérik az autósokat, hogy csak téli közlekedésre alkalmas abroncsokkal, tele üzemanyagtartállyal induljanak útnak, ellenőrizzék az ablakmosó folyadékot, a gépjármű világítását és az akkumulátor állapotát, töltsék fel telefonjukat vagy használjanak autós töltőt.



Az aktuális útviszonyokról mindig tájékozódni lehet a www.utinform.hu oldalon - olvasható a közleményben.