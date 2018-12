Karácsonykor tette ki kutyáját egy autós - videó

Ilyen szívszorító felvételt ritkán látni, bár az eset minden bizonnyal mindennapos. Egy férfi csak úgy karácsonyi szeretetből egyszerűen fekhelyével együtt rakta ki kutyáját. Elcsalta a kocsitól, majd amikor már kellően távol volt az állat, aki mindvégig megbízott benne, visszaszaladt a kocsijához. A kutya sem volt hülye, de a csukott ajtó útját állta, a gazdája pedig elhajtott. A felvétel futótűzként terjed a neten, az állatvédők arra próbálják meg vele felhívni a figyelmet, hogy az állat nem játék, hanem felelősséggel tartozunk irántuk.

CCTV shows moment dog is abandoned at side of road right before Christmas pic.twitter.com/eWLewvUr2A