Közlekedés

Csepel után itt az újabb bravúr: Mindenszentekre időzítették a temetői villamospálya felújítását

Nem jár majd a villamos Mindenszentekkor a főváros legnagyobb temetőjéhez, csak pótlóbusszal és többletátszállással lehet majd odajutni. 2018.10.06 11:13 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Pótlóbusszal és többletátszállással lehet majd csak eljutni az Új Köztemetőhöz - a Főváros két év késéssel, éppen Mindenszentek idejére tervezte be a temetői villamosok vágányainak felújítását.



A munkálatok a Fiumei úti vonalak Népszínház utca és Orczy tér közti szakaszát érintik, vagyis a 24, 28-28A, 37-37A és 62-es villamosok közlekedése is korlátozva lesz október 14-étől két hónapon át.



A felújítás kétségkívül időszerű, hiszen a pálya állapota rendkívül leromlott: egyrészt az elhasználódott váltókon csigalassúsággal haladnak át a szerelvények - többet közülük le is heggesztettek, mert alkalmatlanná váltak a biztonságos közlekedésre - másrészt a múltban többször is a csúcsidő közepén kellett leállítani a forgalmat több napra, mert a sínek állapota életveszélyessé vált.



Azonban arra semmilyen ésszerű magyarázat nincs, hogy miért éppen Mindenszentek idején kell korlátozni az Új Köztemetőhöz közlekedő villamosok forgalmát. Ez a felújítás már 2016 őszén meg volt tervezve, a forrás is el volt különítve rá, azonban a Közbeszerzési Kft. több mint két éven át nem hagyta jóvá a közbeszerzés lebonyolítását, teljesen indokolatlanul. Ennyi késés után igazán lehetett volna még két hetet várni, hogy a kritikus, október 20. és november 4. közti időszakban ne érje kellemetlenség a temetőbe igyekvő tömeget - olvasható a Közlekedő Tömeg Facebook-oldalán.



A csoport szerint a Fiumei úti vágányfelújítás kezdő időpontját el kell halasztani legalább november 5-éig a kellemetlenségek csökkentése érdekében.