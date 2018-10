Közlekedés

Dél-pesti dugó: egy körforgalomnyit enyhülhet a helyzet

Csütörtöktől szakaszosan használható lesz a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő úton épülő körforgalom - közölte a Magyar Közút Nonprofit Zrt. szerdán az MTI-vel.



Közleményük szerint csütörtök délutántól szakaszosan adják át az 51101-es jelű mellékúton épülő új körforgalom egyes ágait. Így Szigetszentmiklós és Csepel irányából is ismét felhajthatnak a közlekedők az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalára. Ennek nyomán nemcsak a halásztelki, hanem a csepeli csomópontot is használhatják az autósok, ha az M0-s autóúton Győr irányába szeretnének közlekedni.



A forgalom az új csomópont pihenőhelyhez közeli félkörén haladhat majd, Szigetszentmiklós irányából a korábban megszokott módon lehet majd felhajtani az M0-s M1-es felé vezető oldalára, míg a Csepelről érkezők a szigetszentmiklósi körforgalomig elhaladva térhetnek vissza és az épülő csomópont elkészült részén keresztül hajthatnak fel az M0-s Győr felé vezető oldalára.



A körforgalom további építéséhez kapcsolódóan ismét - csúcsidőszakon kívül - szombaton és vasárnap a Csepel-Szigetszentmiklós összekötő úton félpályás jelzőlámpás forgalomirányítás lesz érvényben.



Az új, "biztonságosabb" csomópont minden ágát október közepétől használhatják az autósok. A körforgalomhoz kapcsolódó további beruházások várhatóan november elejére készülnek el. A kivitelező addig minden korlátozással járó munkát csúcsidőn kívül, hétvégén és éjszaka végez majd - fejtették ki.



Továbbra is azt ajánlják, hogy az autósok még indulás előtt tájékozódjanak a térségben zajló beruházásokhoz kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-as telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék - olvasható közleményükben.