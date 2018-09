Baleset

A balesetek csökkenését várja a rendőrség az átlagsebesség-mérés tervezett bevezetésétől

Az átlagsebesség-mérés rendszerének bevezetésén dolgozik a rendőrség; az Országos Rendőr-főkapitányság az MTI-nek ezt azzal indokolta, folyamatosan keresik a lehetőségét, hogy csökkentsék a balesetek számát.



Halmosi Zsolt, a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az InfoRádiónak adott nyilatkozatában azt mondta: az átlagsebesség-mérés jó módszer lehet a rendőrség kezében, és a VÉDA-rendszer erre is alkalmas lehet, hiszen felkészítették arra, hogy a fix és mobil berendezések között átlagsebességet mérjen.



"A kollégáim most dolgoznak annak a rendszernek a kialakításán, amely majd lehetőséget biztosít arra, hogy - ha a jogszabályi feltételek meglesznek -, alkalmazható lehessen ez a módszer" - jelentette be a Halmosi Zsolt, hozzátéve, ezzel a mérési metódussal kiküszöbölhető a rendszer azon gyengesége, hogy az autósok kizárólag a traffipax környékén tartják be a sebességkorlátot.



Jelezte, hogy idén már 432 ember vesztette életét közúti balesetben.



A rendőrség az MTI érdeklődésére azt írta, folyamatosan értékelik és elemzik a közlekedési helyzetet, keresik azokat a lehetőségeket, amelyekkel a hazai jogszabályi környezetnek megfelelően, a szabályosan közlekedők legkisebb mértékű zavarásával, ugyanakkor hatékony módon csökkenthető a balesetek száma és javítható a közlekedési morál.



Ehhez többek között nemzetközi tapasztalatok megvalósíthatóságát, azoknak a magyarországi közlekedési kultúrába való adaptálhatóságát is vizsgálják - írták.