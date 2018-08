Kimosta a hirtelen áradás az autótelepről a drága kocsikat - videók

A Fiat Chrysler autókereskedés hatalmas károkat szenvedett el a hétvégén New Jersey-ben, miután hatalmas eső zúdult a térségre. A futótűzként terjedő felvételeken jól látható, ahogy "patakban folynak el" a jobbnál jobb autók, mielőtt egy hídnak és egymásnak ütköznek, majf feltorlódnak, hatalmas roncshegyet alkotva. A New Falls kisvárosban a Peckman folyó áradása számos új és használt Dodge, Jeep, RAM járműveket tört rommá. Legalább 16 autóroncsot mentettek ki eddig.

One of the vehicles that floated away from the Little Falls dealership where it finally came to a stop in the Peckman River @ABC7NY pic.twitter.com/9N4t4zwsI7