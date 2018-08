Közlekedés

Szombaton folytatják az M0-s soron kívüli hídjavítási munkáit

Az M0-s autóút M1-es autópálya felé vezető oldalán, a MÁV vasútvonal és Nagytétényi út feletti híd külső sávjának dilatációs szerkezetét péntek kora reggel soron kívül javíttatta a Magyar Közút Nonprofit Zrt. A szakasz belső sávjaiban feltárt hibákat a tervek szerint szombaton 10 és 16 óra között végzik majd a szakemberek. 2018.08.10 13:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az M0-s déli szektorában található, az 51-es főút és az M6-os autópálya közötti szakaszon a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházásában több híd is megújul. A felújítási munkák technológiájából adódóan ezen munkákat fix sávzárás mellett végzik, sávelhúzásos terelés bevezetésével, melynek során az M1-es autópálya felé 2 sávon haladhat majd a forgalom. A kivitelezési munkák szükségességét mutatja, hogy a MÁV vasútvonal és Nagytétényi út feletti hídnál olyan mértékben romlott le a dilatációs szerkezet, hogy azon soron kívüli javításokat kellett elrendelni.



Az autóút érintett szakaszának külső sávjában péntek reggel 5.00 és 7.20 között a dilatációs szerkezetet kijavították, a belső két sávon a tervek szerint 2018. augusztus 11-én, szombaton 10 és 16 óra között végzik majd a soron kívüli javítási munkákat. Ez idő alatt a 3 sáv helyett 1 sávon haladhat majd a forgalom. Tekintettel az autóút forgalmára, az ideiglenes korlátozás idején jelentős torlódás várható, így aki teheti, kerülje majd el ezt a szakaszt - tájékoztatta a ma.hu-t a Magyar Közút Nonprofit Zrt.



Aki egyébként arra kéri a közlekedőket az úton dolgozók és a többi járművezető biztonsága érdekében, hogy a munkaterületen érvényes ideiglenes sebességhatárokat mindenképpen tartsák be! Tekintettel arra, hogy a javítási munkák idején hosszabb menetidővel számolhatnak a közlekedők, ezért az autósoknak ajánlott még indulás előtt tájékozódniuk a korlátozáshoz, munkavégzéshez kapcsolódó aktuális forgalmi helyzetről a cég Útinform szolgálatánál a +36-1-336-2400-s telefonszámon, illetve a www.utinform.hu weboldalon, de érdemes navigációs, közösségi autós alkalmazást is használniuk, hogy az optimális útvonalukat megtervezhessék.