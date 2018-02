Időjárás

Hófúvás lassítja a közlekedést Vas megyében

Az előrejelzéseknek megfelelően a mai napon Vas megyében több szakaszon is hófúvás lassítja a közlekedést. 2018.02.22 13:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának déli összesítése alapján Vas megyében 35 olyan útszakasz van, ahol az autósok hófúvással találkozhatnak. A legtöbb érintett szakasz mellékúton található, de a főutakat is érinti a hófúvás, emiatt lassabb haladásra számíthatnak a közlekedők a 86-os főúton Nemesbőd és Pósfa, a 89-es főúton Sé és Bucsu, a 87-es főúton Csempeszkopács és Szombathely közötti szakaszán, valamint a 834-es főúton Tokorcsnál a 30-31-es kilométerszelvények között.



Azért, hogy az utak járhatóságát továbbra is biztosítsa a Magyar Közút Nonprofit Zrt., reggel óta több mint 90 munkagéppel dolgoznak a hófúvásban, havazásban érintett területeken Vas megyében. Az ilyen időjárási körülmények között kialakuló havas szakaszok megszüntetése ugyanakkor rendkívül idő- és energiaigényes – mivel a szél folyamatosan visszahordja a letakarított havat a burkolatra, ezért eredményesen csak a viharos széllökések befejeztével tud fellépni a közútkezelő.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a fentiek miatt arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, erről ezen a linken tájékozódhatnak az érdeklődők.