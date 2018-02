Aspark Owl

Két másodpercen belül gyorsul százra a japán csoda

hirdetés

Komoly ígéretekkel érkezett a tavalyi Frankfurti Autószalonra a japán Aspark. Azt állították, Owl névre keresztelt hipersportautójuk két másodperc alatti nulla-százas gyorsulásra lesz képes. Kis csalással de sikerült is, videót is készítettek róla. A felvétel tanúsága szerint valamilyen raktárépület mögött gyorsultak az autóval. Az eredmény igencsak bíztató, 1,921 másodperc alatt volt meg a 0-60 mérföld per óra (0-96 km/h). A bökkenő viszont az, hogy mindezt Hoosier verseny-slick gumikkal sikerült elérni. Kérdés, hogy tudnak-e annyit faragni rajta, hogy szimpla utcai gumikkal is elérhető legyen ez a gyorsulás.



Az Aspark Owlt tengelyenként egy-egy 40 kilowattos, vagyis 55 lóerős villanymotor hajtja – igaz, ezek rövid ideig képesek 220 lóerőt leadni. Ilyenkor a rendszerteljesítmény 436 lóerő, a nyomaték 760 newtonméter. Az áramfelvételt szuperkondenzátorokkal segítik. A kiváló gyorsuláshoz az is elengedhetetlen, hogy könnyű legyen: 850 kilogrammot nyom.