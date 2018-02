Közlekedés

Aktuális út- és látási viszonyok az országos közúthálózaton

Az ország nagy részén továbbra is változó intenzitással havazik. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. a havazással érintett térségekben a kora reggeli órákban mintegy 400 munkagéppel végezte a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat. Valamennyi országos közút járható, de az autósokat arra kérik a szakemberek, hogy továbbra is fokozott óvatossággal vezessenek, utazás előtt pedig tájékozódjanak az aktuális útviszonyokról.

A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Útinform szolgálatának szerda reggeli összesítése alapján a Dunántúl túlnyomó részén szállingózik a hó, Bicskénél hódara esik, a csapadékmentes területeken is borult, felhős az ég. A Dunától keletre Gödöllő, Monor, Kecskemét, Hajdúnánás és Ófehértó környékén havazást, másutt többnyire hószállingózást, havas esőt jeleztek. A Tiszától keletre jellemzően eső esik. A gyorsforgalmi utak mindenhol jól járhatóak, jellemzően sónedvesek. A főutakon az ország középső részében, a havazásban érintett területeken előfordulhatnak még latyakos szakaszok. A mellékutak az intenzívebb havazásban érintett területeken, így az ország középső harmadában többnyire latyakosak, Sárvár, Kiskunhalas és Heves térségében pedig egyelőre téliesebb útviszonyokra számíthatnak a közlekedők.

Hétfő óta több száz munkagép végzi folyamatos rotációban a szükséges hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat az országos közúthálózaton. A héten eddig összesen mintegy 14 tonna sót és csaknem 500 ezer liter kálcium-klorid oldatot juttattak ki a szakemberek a havazásban érintett területekre. A reggeli órákban mintegy 400 munkagép dolgozott az utakon.



A hóeltakarítási munkákat hétfő este óta ütemezetten látja el a közútkezelő, első körben a gyorsforgalmi- és főutakon avatkoznak be, majd ezt követik a mellékutak. Az egyes területekre előre beosztott munkagépek körülbelül 30-50 kilométernyi utat tudnak egy fordulókörrel bejárni, egy ilyen beavatkozás, függően a forgalom nagyságától és a beavatkozási igényektől, domborzattól, mintegy 2-5 órát vehet igénybe, amit bizonyos esetekben többször is meg kell ismételni, főleg intenzív havazás esetén.



A Magyar Közút Nonprofit Zrt. arra kéri az autósokat, hogy fokozott óvatossággal, az út- és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek és csak megfelelő mintázatú, profilmélységű téli gumikkal induljanak útnak és érdemes még az utazás előtt tájékozódniuk! A legfrissebb és leggyorsabb információt a társaság megyei diszpécsereitől és Útinform szolgálatának munkatársaitól szerezhetik be, továbbá minden telefonos elérhetőségük megtalálható a www.utinform.hu és a www.kozut.hu oldalon. Az Útinform weboldalán kora reggeltől késő estig, minden nap háromóránként tesznek közzé országos összesítést az aktuális útviszonyokról, amely ezen a linken érhető el.