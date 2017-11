Bajban vagyunk

Kevés a szerelő, drágult a gumicsere - videóval

Az általános munkaerőhiány immár elérte a gumiszervizeket is. A munkáltatók béremeléssel igyekeznek úrrá lenni a problémán, ez tükröződik a szolgáltatás drágulásában, ám az autótulajdonosoknak így is hosszabb várakozási időre kell fölkészülniük. Raktárosok és a szerelők elmentek külföldre, Budapesten már több mint 200 ezer forintos havi nettó fizetésért sem találnak elég szakmunkást.



A gumik tárolása is többe kerül a piacvezető szolgáltató és az egyik legnagyobb abroncsgyártó szerint.



Pedig a meteorológusok szerint akinek nincs, a hét második felében hiányozni fog a téli gumi.