Pénzügy

NAV: időben kell igényelni a nullás igazolást

Érdemes minél előbb igényelni az otthonfelújítási támogatáshoz szükséges nullás adóigazolást, és figyelni kell arra is, hogy pontos legyen a kérelem kitöltése - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében.



Az igazolás kiállításának határideje 6 nap, de például adateltérésnél vagy tartozás esetén az ügyintézési határidő akár 30 nappal is hosszabb lehet - figyelmeztettek.



Tájékoztattak arról, hogy a kérelem benyújtható az ügyfélkapun keresztül elektronikusan az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogrammal (ÁNYK), telefonon a NAV Infóvonalán, emellett papíron személyesen vagy postán is. Az elektronikus kapcsolattartásra kötelezettek csak az elektronikus és a telefonos utat választhatják.



A NAV jelezte, hogy a kérelmek gyakran rosszul kitöltve érkeznek.



Figyelni kell arra, hogy az igazolás jogcímeként az otthonfelújítási támogatás igénylését tüntessék fel, felhasználó szervként pedig a Magyar Államkincstár szerepeljen. Ha a kérelmező egyéni vállalkozó, őstermelő vagy adószámos magánszemély, akkor a megjegyzés rovatban fel kell tüntetni az adóazonosító jelet - összegezték.



Az adózók az elektronikus igazolást sokszor kinyomtatva próbálják felhasználni, holott az csak elektronikus formában hiteles - szögezték le.



Felidézték: a családok otthonfelújítási támogatásának igénylésekor a pályázat feltétele, hogy az adózónak nem lehet 5 ezer forintnál több NAV-nál nyilvántartott köztartozása.



Az otthonfelújítási támogatás igényléséhez 15 napnál nem régebbi adóigazolást kell mellékelni, kivéve, ha az ügyfél szerepel a köztartozásmentes adózói adatbázisban (KOMA) - emlékeztetett a NAV a közleményben.