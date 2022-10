Adóügyek

A korábbi ígéretekkel ellentétben, csak a ténylegesen megfizetett SZJA 1%-át kapják meg az alapítványok

A korábbi ígéretekkel ellentétben, csak a ténylegesen megfizetett SZJA 1%-át kapják meg az alapítványok

A Tegyünk a Leukémiás Gyermekekért és Betegekért Közhasznú Alapítvány a közösségi oldalakon kér segítséget és támogatást az állampolgároktól. A szervezet működése ugyanis veszélyben forog, és a leírásuk alapján nem ők az egyetlenek, akik bajba kerülnek, mert sokkal kevesebb 1%-nyi adó folyik be hozzájuk, mint amennyi "papíron" van!



Mint írták, a kormány által biztosított személyi jövedelemadó visszatérítés miatt, akik teljes egészében vagy részben visszakapták a befizetett/levond adóelőlegjüket, hiába rendelkeztek az 1 százalékról, az nem jutott el a megjelölt helyre.



"Akik teljes mértékben visszakapták az SZJA értékét, azaz lenullázták a számlájukat, ők hiába rendelkeztek az 1% felől, tőlük nem jött egyáltalán semmi. Akik részben kapták vissza személyi jövedelemadójukat, tőlük is csak a bennmaradt rész után kaptuk meg annak 1%-át. Ez töredéke a szokásosnak!" - írták kétségbeesetten.



A NAV honlapján az erre vonatkozó tájékoztatóban ez áll:

Az adó 1+1 százalékára vonatkozó rendelkezés az adó-visszatérítés figyelembe vétele nélkül megállapított adó összegére tehető meg.



Bár rendelkezni az adó 1+1 százalékáról az adó-visszatérítés figyelembe vétele nélkül megállapított adó összegére volt tehető meg, a gyakorlat szerint csak a ténylegesen megfizetett adó után fizetik ki az 1%-ot az alapítványoknak.



Az egyházakról nincs információnk.



Az alapítványnak fogalma sincs, hogy élik túl 2023-ig: "Működési költségi problémáink keletkeztek ezáltal, hisz nagyon messze még a jövő szeptember vége, mikor is legközelebb adó 1%-ot kapunk! Az 1% felhasználásnak konkrét szabályai vannak, így az abból működésre fordítható rész januárig fedezi a működésünk!"