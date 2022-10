Pénzügy

Egyszerűsített havi bevallást kínál az adóhatóság az átalányadózóknak

Egyszerűsített bevallást az a nem kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a katából kikerülve az átalányadózást választotta. 2022.10.06 15:44 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) egyszerűsített havi adó- és járulékbevallási megoldást kínál az átalányadózó egyéni vállalkozóknak az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban (ONYA), de már a teljes 2258-as bevallás is elérhető a NAV online nyomtatványkitöltőjében - közölte a NAV az MTI-vel csütörtökön.



Közölték: egyszerűsített bevallást az a nem kiegészítő tevékenységet végző egyéni vállalkozó nyújthat be, aki a katából kikerülve az átalányadózást választotta. Emellett a bevallási időszakban nem szüntette meg és nem szüneteltette a vállalkozói tevékenységét, munkavégzésének jellege a hónap közben nem változott, és az adott hónapra még nem nyújtott be 2258-as bevallást.



Az új felület az ONYA kezdőlapján az "Átalányadózó egyéni vállalkozó? Töltse ki egyszerűen járulékbevallását itt!" szövegre kattintva érhető el. Ez a NAV rendelkezésére álló adatokkal automatikusan előkészíti a bevallási tervezetet. Az adatok ellenőrzése, kiegészítése után pár kattintással véglegesíthető és benyújtható a járulékbevallás, sőt, internetes bankkártyás fizetéssel rendezhető is az adó- és a járulék.



Kitértek arra, hogy aki az egyszerűsített bevallás feltételeinek nem felel meg, annak a teljes 2258-as bevallást kell benyújtania, amit mostantól szintén megtehet egyszerűen, online az ONYA-ban.