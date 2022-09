Adócsalás

NAV: százmilliós adóbírságot szabtak ki egy fiktív őrző-védő cégre

Nagy összegű számlákat fogadott be őrzés-védelmi tevékenységről és távfelügyeletről egy cég, de nem nyújtott semmilyen szolgáltatást, emiatt mintegy százmillió forint adóbírságot szabtak ki rá - tájékoztatta a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pénteken az MTI-t.



A NAV revizorai a cég telephelyeinek ellenőrzésekor egyáltalán nem találtak őrzés-védelemhez, távfelügyelet ellátáshoz szükséges eszközöket, embereket. A fiktív tevékenységet bizonyította az is, hogy az ellenőrzéssel egyidőben a társaság felbontotta a telephelyeinek, székhelyének őrzésére vonatkozó szerződését, és más céggel sem kötött újat - közölték.



Az őrnaplóban szereplők a vizsgált társaságot nem ismerték, telephelyein, székhelyén sohasem jártak, munkát ott nem végeztek, a naplóban lévő aláírások nem tőlük származtak - tették hozzá.



Az adóellenőrzés a számlázó társaság gazdasági kapcsolatait is megvizsgálta és több cégből álló, őrző-védő, magánnyomozói tevékenység számlázására szolgáló hálózatot tárt fel. Megállapították, hogy a számlázott szolgáltatások fiktívek voltak, a számlákat csak az áfa levonására használták. Ezen kívül más cégtől befogadott bontási és földmunkaszámlák is fiktívnek bizonyultak - írták.



Ezek miatt több mint 50 millió forint adókülönbözetet állapítottak meg, 3,5 millió forint késedelmi pótlékot és csaknem 95 millió forint adóbírságot szabtak ki - áll a közleményben.



A NAV 150 millió forintos követelés biztosítását rendelte el: zárolták az adózó bankszámláit, 37 gépjárművet és munkagépet foglaltak le, az ingatlanra pedig végrehajtási jogot jegyeztek be.



A cég lemondott fellebbezési jogáról, a több mint 50 millió forint adókülönbözetet megfizette, a fennmaradó tartozás rendezésére pedig 24 havi részletfizetést kért - áll a közleményben.