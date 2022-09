Adóügyek

A felhasználók véleményét várja az adóhivatal

Az adóhivatal arra kéri a felhasználókat, hogy véleményezzék a könyvelőprogramok és az eÁFA-bevallás összekapcsolására kidolgozott tervet egy online felületen - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) csütörtökön az MTI-vel.



A közleményben kiemelték, hogy az észrevételeket és javaslatokat a legismertebb online fejlesztői platformon, a GitHubon gyűjtik.



Az adóhivatal már korábban is biztosított lehetőséget felhasználóinak, hogy mondjanak véleményt egyes informatikai fejlesztésekről a bevezetés előtt; a GitHub közönségét a közigazgatásban az elsők között szólította meg - emlékeztettek.



A könyvelőprogramok és az egyes NAV-rendszerek összekapcsolásának célja egyrészt az, hogy a felhasználók könnyebben érjék el az adóhivatali rendszerek adatait, másrészt a könyvelőprogramok adatainak továbbításával kiváltható legyen a jelenlegi, űrlapalapú áfabevallás - írták.



Kitértek arra is, hogy a gép-gép kapcsolattal egyszerűsödne a vállalkozások, könyvelők számára az áfabevallás kitöltése, annak ellenőrzése, és kevesebb lenne az adminisztrációs teendő.



A vállalkozások, informatikai fejlesztők, könyvelők, adótanácsadók szeptember végéig szólhatnak hozzá a témához az online felületen, ahol választ is kaphatnak kérdéseikre.



A fórumtéma a https://github.com/nav-gov-hu/eVAT/discussions linken érhető el - olvasható a közleményben.