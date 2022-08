Pénzügy

A lakáskiadás adózására és a bérleti szerződés megkötésének fontosságára hívja fel a figyelmet a NAV

A kiadó ingatlanok piacának augusztus-szeptemberi csúcsszezonja előtt a hosszú távú lakáskiadás és bérlés adózási szabályaira és egyéb részleteire hívta fel a figyelmet az adóhatóság szerdai közleményében.



A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) közleményében kiemelte, évek óta ebben az időszakban keresnek a legtöbben bérelhető házat, lakást. A hosszútávú lakáskiadás egyik szabálya, hogy a megelőlegezett bizalom mellett érdemes írásban is rögzíteni a bérleti feltételeket - írták.



Fontos, hogy a bérlőknek a bérbe vett lakásról mindig legyen érvényes lakásbérleti szerződésük, a havi lakbér kifizetését pedig érdemes dokumentálni. A legegyszerűbb, ha a bérlők átutalással fizetnek, és a közleményrovatban feltüntetik a dátumot és a "bérleti díj" megnevezést.



A lakóingatlan bérbeadása főszabály szerint áfamentes, és nem is kell a NAV-nál bejelentkeznie (adószámmal rendelkeznie), illetve áfabevallást beadnia annak a magánszemélynek, aki gazdasági tevékenységként kizárólag áfamentes lakóingatlan-bérbeadásból szerez bevételt. A lakbért, azaz a lakáskiadás bevételét a bérbeadónak dokumentálnia kell.



Arra is kitértek, hogy a bérbeadás teljes bevételéből a jövedelem kétféle módon állapítható meg. Az egyik lehetőség a tételes költségelszámolás, amikor a bevételt csökkentik az igazolható költségek (közüzemi számlák, felújítási költségek) és az értékcsökkenés. A másik lehetőség, hogy a teljes bevételből 10 százalék költséghányad levonásával állapítja meg jövedelmét a bérbeadó.



Negyedévenként adóelőleget kell fizetni a megállapított jövedelem után (bevétel-költség/költséghányad), és a jövedelmet az éves szja-bevallásban önálló tevékenységből származó jövedelemként kell feltüntetni. A bérbeadásból származó jövedelem után kizárólag személyi jövedelemadót kell fizetni, az adó mértéke 15 százalék - olvasható a NAV közleményében.