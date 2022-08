Pénzügy

Felmérés: a könyvelők többsége árat emel a katából kilépőknek

A könyvelők átlagosan 5 és 20 ezer forint közötti áremeléssel terveznek a kisadózó vállalkozások tételes adójából (kata) kilépő, tevékenységüket átalányadózásban folytató ügyfeleik esetében - derült ki a Billingo online számlázó által július végén elvégzett felmérésből, amelyet mintegy ezer könyvelő töltött ki.



Az online felmérés szerint az érintett könyvelők 48 százaléka 5-10 ezer forinttal, 29 százaléka pedig 10-15 ezer forinttal emelné díjazását.



A válaszadó könyvelők 98 százaléka könyvel katásoknak és csak 2 százalékuknak nincs katás ügyfele. A válaszadók több mint fele jelenleg nem könyvel átalányadós ügyfeleket, és csak minden tizedik közölte, hogy több ilyen ügyfele is van. Több könyvelő is jelezte, hogy a legnagyobb kihívást az átalányadózásból való felkészülés jelenti, mert eddig egyáltalán nem volt ilyen ügyfelük. A válaszadók több mint harmada továbbra sem fog átalányadózókat vállalni.



Katás ügyfeleik könyvelésével eddig a megkérdezettek csaknem fele egy órát vagy annál kevesebbet foglalkozott havonta. Az átalányadóra áttérő ügyfeleknél a válaszadók 31,7 százaléka 1-2 órás, 27,4 százaléka pedig 2-3 órás többletmunkára számít.



A könyvelők több mint felének nincs már szabad kapacitása új ügyfeleket vállalni a meglévőkön kívül, és alig 8 százalékuk érzi úgy, hogy akár több mint 10 új ügyfélnek is tudna maradéktalanul könyvelni.



A Billingo Technologies Zrt. tájékoztatása szerint Magyarországon több mint 130 ezer vállalkozás használja a Billingo számlázóprogramot.