Adóügyek

Durva hiba maradt az új KATA-törvényben

Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) szerint nagyon durva hiba maradt az új KATA törvényben, mivel e szerint az átalányadózásra való áttérés nem választható 2022. szeptember elsejével!



A jogi problémát az átalányadózás választásáról szóló részben az „adóév” kifejezés okozza. A régi KATA törvény is említi az "adóévre az Szja tv. szerinti átalányadózás" fordulatot (Katv. 3.§), ami főszabály szerint január 1-től induló átalányadózást jelent, azonban a régi KATA törvény az adóév említése nélkül szabályozta az átalányadózásra való áttérést (Katv. 25.§ (5)).



Az új KATA törvény átalányadózásra való áttéréséről szóló része (új KATA tv. 15.§ (2)), már 2022.08.01-én hatályba is lép, ez lerontja a régi KATA törvény idevágó passzusát, így az átalányadózás nem lenne 2022.09.01-től választható, csak 2022.01.01-re visszamenőlegesen, vagy 2023.01.01-től.



A törvény indoklása még egyértelműbbé teszi a kormányzati kommunikációval ellentétes jogalkotási hibát, mert ott már nem is adóévre, hanem 2022. évre vonatkozna az átalányadó visszamenőleges választása.



A 2022.01.01-re visszamenőleges átalányadózás számos jogbiztonságot érintő kérdést vetne fel a számlákon szereplő "KISADÓZÓ" szótól kezdve, a 3 milliós küszöb feletti különadón át, egészen addig, hogy katásnak egyszerre 8 havi bevallása hiányozna és jelentősen több adót kellene fizetnie, visszamenőleg.



Az ügyben a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete már szombaton éjjel eljuttatta az észrevételét a kapcsolat@sandorpalota.hu címre, de válasz nem jött - írta Ruszin Zsolt, a MKOE alelnöke.