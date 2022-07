Adóügyek

KATA: a beígért társadalmi egyeztetést hiányolja a szakszervezet

A társadalmi egyeztetés intézményének visszaállítását, valós és hiteles egyeztetést követelnek a szakszervezetek – reagált a Magyar Szakszervezeti Szövetség a KATA adózási rendszer átalakításának körülményeire, amellyel – a szövetség szerint – Orbán Viktor miniszterelnök Brüsszelben tett ígéretét megszegve itthon ismét keményen arcul csapta a társadalmi és szociális partnereket.



A szakszervezetek többsége eddig is jól tudta, a kormány semmibe veszi a szakmai és szociális javaslataikat, hiszen a munkavállalók érdekeit és életét befolyásoló nagy döntések előtt sem méltatja érdemi párbeszédre az érdekvédőket – olvasható a MASZSZ közleményében. A KATA és legutóbb a rezsi szabályok megváltoztatásának módja azonban minden eddiginél jobban bizonyítja, a jelenlegi hatalom akkor sem kíváncsi az egyes társadalmi csoportok, így a szakszervezetek érveire vagy javaslataira sem, ha a miniszterelnök Brüsszelben elkötelezi magát az érdemi egyeztetésre és párbeszédre. Márpedig, mint ismert, az EU-s helyreállítási alap megszerzése érdekében Orbán Viktor miniszterelnök éppen mostanában fogadta el a kitételt, miszerint a kormánynak a jövőben az általa kezdeményezett jogalkotást megelőzően időt kell hagynia a társadalmi egyeztetésre. Ezt a fogadalmát azonban máris megszegte, hiszen rapid módon, egyeztetés nélkül módosította a KATA szabályokat, nagy ütést mérve ezzel – újfent – a társadalmi szervezetekre – magyarázza a MASZSZ elnöke. Végtelenül rossz üzenet ez az érdekvédőknek és a munkavállalóknak is – véli. Mit várhatnak ezek után a szakszervezetek, például a minimálbér tárgyalásokon? Zlati Róbert szerint a Kisadózó Vállalkozások Tételes Adója mostani megváltoztatásának módja intő jel az ősszel kezdődő bértárgyalások előtt, ezért jó lesz a szakszervezeteknek minden váratlan fordulatra is felvértezve ülni a tárgyalóasztalhoz a kormány képviselőivel. - A történtek után nem árt, ha résen leszünk, s ha kell, együtt követeljük az érdemi párbeszédet, a tárgyalásokon résztvevő minden szereplő komoly javaslatának a figyelembe vételét, megfontolását, s ha arra érdemes, akkor az elfogadását is – szögezte le az elnök.