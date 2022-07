Adóügyek

Megszavazták a kormánypártok az új kata-törvényt

Kedd délután megszavazta a parlament fideszes többsége az új kata-törvényt, melynek értelmében a jövőben csak magánszemélyektől lehet bevétele annak, aki katázik. A törvényjavaslatot 120 igen, 57 nem és egy tartózkodó szavazattal fogadták el.



A törvényt villámgyorsan vitte végig a parlamenten a kormány, hétfőn nyújtották be, kedd délelőtt lement a vitája, kedd kora délután pedig már szavaztak is róla. A vita érdemi részén csak pár kormánypárti képviselő, a kormány részéről pedig Tállai András államtitkár jelent csak meg.



Az eddig megjelent elemzések szerint az új törvény gyakorlatilag a katázás végét jelenti, hiszen teljesen életszerűtlen elvárás, hogy egy kisvállalkozást vivő egyéni vállalkozónak se lehessenek időnként céges ügyfelei. Ráadásul a törvény rendkívül rövid időt ad csak az átállásra, szeptember elsejétől hatályba is lép, amit még Parragh László is túlzásnak érzett.



A parlamenti vitával párhuzamosan Budapest több helyszínén tüntetések is zajlottak.