Több mint egymillió szál adózatlan cigarettát és potencianövelő tablettákat foglaltak le a pénzügyőrök

Több mint egymillió szál adózatlan cigarettát, rengeteg Elf Bart, Heetset, vágott dohányt, potencianövelő tablettákat és kábítószergyanús anyagot is találtak a pénzügyőrök egy nagyszabású fővárosi akció során - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel. Az egyik helyszínen tetten ért három orgazdát letartóztatták.



Közleményük szerint a NAV nyomozói a fővárosban több helyszínen tartottak kutatást, a három férfit - aki nagy mennyiségű, adójegy nélküli cigarettát szállított és pakolt le éppen - egy garázsban érték tetten.



Az orgazdákhoz köthető gépjárművekből, lakásokból, tárolókból és garázsokból - szolgálati kutya segítségével - összesen több mint 57 ezer doboz, vagyis több mint egymillió szál cigaretta, csaknem 150 Elf Bar, ezer doboz Heets, 30 kilogramm vágott dohány és dohánytörmelék, 29 levélnyi potencianövelő tabletta, 12,5 millió forint készpénz, több telefon és kábítószergyanús anyag is előkerült.



Az egyik férfi kábítószergyorstesztje pozitív eredményt mutatott kokainra, ezért vele szemben a Budapesti Rendőr-főkapitányság X. Kerületi Rendőrkapitánysága kábítószer birtoklása miatt indított büntetőeljárást - írták.



A NAV a csempészárut, a telefonokat és a készpénzt lefoglalta, a dohánytermékek miatt jövedéki eljárás is indult. A költségvetésnek okozott vagyoni hátrány 155,5 millió forint.



A nyomozók a három férfit gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették pénzmosás megalapozott gyanúja miatt. A bíróság mindhárom férfi letartóztatását elrendelte - közölte a NAV.