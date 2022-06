Pénzügy

Tállai: a fiatalok szja-mentessége még vonzóbbá teheti a nyári diákmunkát

A fiatalok szja-mentessége még vonzóbbá teheti a diákmunkát, a 25 év alattiak ugyanis mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



A Pénzügyminisztérium parlamenti államtitkára hozzátette, hogy a 25 év alattiak nemcsak a személyi jövedelemadó megfizetése alól mentesülnek, hanem az adminisztrációtól is. Az adókedvezmény érvényesítését a diáknak nem kell külön kérnie, azt a munkáltató, vagy a rendszeres bevételt juttató kifizető a jogosultsági hónapokban automatikusan figyelembe veszi. A 2022. január 1-jétől életbe lépett újabb adómentesség havonta akár 65 ezer forint pluszbevételt jelenthet a nyáron munkát vállaló diákoknak.



Több foglalkoztatási forma is szóba jöhet a nyári diákmunka kapcsán, amelyhez két dolog mindenképp szükséges: egyrészt adóazonosító jel, másrészt szülői engedély - összegezte az államtitkár. Majd felidézte, hogy a diákok 16 éves koruktól dolgozhatnak. A szünidőben ez a szabály még kedvezőbb, mert már a 15 éves nappali tagozatos tanulók is vállalhatnak munkát - hívta fel a figyelmet az államtitkár.



Tállai András elmondta, hogy a nyári munkát vállaló diákok ugyanúgy adóznak, mint a felnőttek. Bejelentésükre, adózásukra ugyanolyan szabályok vonatkoznak, mint más munkavállalókra, kivéve a diákszövetkezeten keresztül történő foglalkoztatást, ahol a tanulóknak keresetük után például nem kell járulékot fizetniük.



Azok a tanulók, akik munkavállalóként dolgoznak majd a nyári szünetben, számolhatnak a 25 év alattiak szja-mentességével, de fontos, hogy szerződéskötéskor ügyeljenek arra, hogy legyen írásban megkötött munkaszerződésük, amely 18 éves kor alatt csak a törvényes képviselő hozzájárulásával érvényes - javasolta az államtitkár. A felek megállapodhatnak havi, heti, napi vagy órabérben, vagy teljesítménybérben is, a diáknak azonban meg kell kapnia a minimálbért, ami napi 8 órás foglalkoztatásnál havonta bruttó 200 ezer forint - nyomatékosította.



A diákok dolgozhatnak mezőgazdasági, turisztikai idénymunkán, illetve alkalmi munkán is, ez az úgynevezett egyszerűsített foglalkoztatás. Ebben az esetben a munkáltató fizeti a közterheket. A nyári korrepetálás, gyermekfelügyelet adózási szempontból háztartási munkaként definiálható, és itt sem kell semmilyen közterhet fizetni a tanulónak, mert a bejelentés és a közteher (regisztrációs díj) megfizetése a munkáltató kötelessége - ismertette Tállai András.