Az EasyJet sem marad le, szintén árat emel az extraprofitadó miatt

Magasabb árakkal kell számolniuk az utasoknak, ha a brit fapadossal szeretnének utazni itthonról, az EasyJet az őket terhelő adókat alapul véve határozza meg későbbi viteldíjait. Két másik diszkont-légitársaság már korábban jelezte, hogy áthárítja az utasokra a különadót.

Biztosra vehető, hogy az extraprofitadó miatti költségnövekedés magasabb árakat hoz majd az EasyJetnél – ezt válaszolta a Magyarországon is népszerű fapados légitársaság a HVG megkeresésére. Mint írták, „a jövőbeli járatokról szóló döntéseiknél a mostani adó hatásait is figyelembe fogják venni”.



A lapnak hangsúlyozták továbbá, hogy csalódtak amiatt, hogy a kormány extraprofitadót vetett ki a légitársaságokra, ráadásul egy olyan időszakban, amikor a légi közlekedési ágazat jön kifelé a koronavírus okozta visszaeséséből. Úgy vélik, az adóteher miatt végső soron Magyarország nemzetközi összeköttetése is romolhat.



Hazánkból három nagyobb fapados légitársaság, így a Wizz Air, az EasyJet és a Ryanair teljesít járatokat különböző nyugat- és kelet-európai desztinációkba.



Utóbbi, az ír cég a napokban közölte, hogy az utasokkal fizetteti ki a kormány által kivetett különadót. Jason McGuinness, a légitársaság kereskedelmi vezetője szerint több mint hülyeség különadót kivetni a légitársaságokra, amikor azok a járvány, az ukrajnai háború és az emelkedő üzemanyagárak miatt nem nyereségesek. A Ryanair korábbi közleményében arról írtak, hogy a július 1-től életbe lépő, utasonként tíz és huszonöt euró közötti összeg helyrehozhatatlanul károsítja a magyar turizmust, a légi összeköttetéseket, a forgalmat és a munkahelyeket sodorja veszélybe.