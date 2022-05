Pártok-Jobbik

A Jobbik a gyermeknevelési cikkekre nulla százalékos áfát javasol

Z. Kárpát Dániel, az ellenzéki párt alelnöke vasárnapi online sajtótájékoztatóján azt mondta, ha az alapvető élelmiszerek és a gyermekgondozási cikkek áfája nulla százalék lenne, akkor a gyermeket nevelő családoknál több tízezer forint maradna.



A politikus figyelmeztetett, egy kibontakozó válsághelyzet előtt állunk, és a legnagyobb teher a gyermeket nevelőkre fog hárulni.



Felidézte, hogy az alapvető élelmiszerek esetében a Jobbik már javasolta az áfa kedvezményesebb vagy 0 százalékos mértékét, most ugyanezt a gyermeknevelési, gyermekgondozási cikkek - bébiétel, pelenka, gyerekruha - esetében is javasolja.



Z. Kárpát Dániel azt mondta, még az uniós irányelvek is megengedőbbek ebben a tárgykörben, és "kinyíltak azok a kapuk, amelyek az áfa akár teljes elengedését is megengednék".



A Jobbik ezt várja el a magyar kormánytól, mert felháborítónak tartja, hogy egy gyermeket nevelő család egy gyermek után több áfát fizet be vásárlásai után, mint amennyit családtámogatás címén kap - fogalmazott a Jobbik alelnöke, hangsúlyozva azt is: el kell érni, hogy a családok érdemi segítséget kapjanak.