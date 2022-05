Pénzügy

Mintegy 75 milliárd forintnyi adót igényeltek vissza a gyermeket nevelők

Eddig több mint 300 ezer olyan gyermeket nevelő szülő nyújtotta be bevallását, akinek jár a családi adóvisszatérítés. 2022.05.24 21:30 MTI

Az szja-bevallásokat május 20-ig lehetett benyújtani, addig 75 milliárd forint családi adóvisszatérítést igényeltek vissza az érintettek - tájékoztatta Tállai András az MTI-t.



Az adóvisszatérítéshez való jog az szja-bevallás benyújtási határidejének elmulasztása esetén sem vész el, az adóból visszajáró összeg minden, 2021-ben családi kedvezményre legalább egy napig jogosult gyermekes szülőnek jár - szögezte le a Pénzügyminisztérium parlamenti ügyekért felelős államtitkára.



Aki jogosult a visszatérítésre, de azt bevallásában nem jelezte, bevallása önellenőrzését követően hozzájuthat a gyermekére tekintettel visszajáró adó összegéhez - tette hozzá.



Eddig több mint 300 ezer olyan gyermeket nevelő szülő nyújtotta be bevallását, akinek jár a családi adóvisszatérítés, ez a szám még tovább nőhet, hiszen egészen 2027. december 31-ig még be lehet nyújtani az adóvisszatérítés kiutalása érdekében az önellenőrzést - mondta.



A magyar családi adóvisszatérítés nemcsak a hazai adózás történetében egyedülálló intézkedés, hanem nemzetközi szinten is - hangsúlyozta Tállai András.



Felidézte, hogy rendkívül széles az adóvisszatérítés alapját képező jövedelmek köre, hiszen nemcsak a munkabérből származó jövedelem adója jár vissza, hanem például a vállalkozói kivétet, a gyedet, az őstermelői és az ingatlan bérbeadásból származó jövedelmet terhelő adó is.



Az ekho szerint adózók (egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás) az ekho szja-nak minősülő, 9,5 százalékos részét, a katásoknál (kisadózó vállalkozások tételes adóját fizetők) pedig az őket terhelő adó negyedét kapják kézhez, a főállású katások például évi 150 ezer forinttal számolhatnak - sorolta az államtitkár.



Tállai András szerint az érintettek széles köre miatt is példaértékű a magyar családi adóvisszatérítés, hiszen a gyermeket nevelő szülők mellett, a 2021-ben várandós édesanyáknak és házastársuknak, valamint a rokkantsági járadékban, illetve saját jogon családi pótlékra jogosultaknak is jár.