Gazdaság

Izer Norbert: százmilliárdokat tarthatnak virtuális pénzben magyar befektetők

Százmilliárdokat tarthatnak virtuális pénzben magyar befektetők, a kedvezményes szabályok a közkasszának is milliárdos bevételt hozhatnak - mondta a Mediaworks Hírcentrumának az adóügyi államtitkár.



Izer Norbert a Magyar Nemzet szerdai számában megjelent interjúban azt mondta: egyes becslések szerint több tízezer hazai befektető tart kisebb-nagyobb vagyont virtuális pénzben. Ők élhetnek a kedvezményes adózást garantáló szabályokkal, amelyek szerint csak akkor kell adót fizetni, ha valamely kriptoeszközt nem egy másik kriptoeszközre váltják át, vagyis a vagyon kikerül a kriptovilágból. Így ha a tulajdonos értékesíti virtuális pénzét, jövedelme immár úgynevezett külön adózó tőkejövedelemnek számít, amely után a 15 százalék személyi jövedelemadót be kell fizetni, de a szociális hozzájárulási adót nem. Az ilyen jövedelmet az adóévben elért összes bevétel és ráfordítás különbözeteként kell megállapítani, vagyis a nyereségek mellett a veszteségeket is figyelembe veszik - ismertette az államtitkár.



"A kisebb adó és az átlátható szabályrendszer várakozásaink szerint a hazai kriptoviszonyok tisztulásához vezet. Ez azzal járhat együtt, hogy többen vallják be kriptovagyonukat, ami a felére csökkentett elvonás ellenére is több bevételt hozhat a közkasszának" - mondta Izer Norbert, jelezve azt is: a pénzügyi kormányzat elképzelhetőnek tartja, hogy akár milliárdos összeget is elér az idén befizetett kriptoadó. Ugyanakkor ennél is fontosabbnak nevezte azt, hogy az új szabályok révén Magyarországon legális iparággá fejlődhet a kriptoüzlet, és az ország nagyobb részt is kiszakíthat a nemzetközi kriptogazdaságból.