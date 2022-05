Adóügy

NAV: kétmillió alkalommal nézték meg az ügyfelek az szja-bevallási tervezetüket

A bevallási határidő előtt másfél héttel már csaknem kétmillió alkalommal nézték meg az ügyfelek az szja-bevallási tervezetüket a NAV portálján, ami 333 ezerrel több, mint az elmúlt évben - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerdán.



A közleményben jelezték, hogy a bevallási tervezetet módosítás nélkül elfogadók száma 10 százalékkal nőtt a korábbi évhez képest. Idén 812 ezren változtatás nélkül, 385 ezren pedig némi módosítással már jóváhagyták a dokumentumot.



A NAV által készített, személyre szabott dokumentumot a NAV e-szja-portálján KAÜ-azonosítás - ügyfélkapu, elektronikus személyi igazolvány, telefonos azonosítás, arcképes azonosítás - után lehet elérni.



A NAV tájékoztatott arról, hogy több mint 280 ezer adózó a napokban kapta kézhez a tervezetet postán.



Szja-bevallási tervezetet azoknak kell kiegészíteniük, akiknek olyan jövedelmük volt tavaly, amiről a NAV nem, vagy csak részben rendelkezik adattal. Ilyen az őstermelői jövedelem vagy például a lakáskiadásból, a lakás eladásából származó jövedelem. Ugyancsak ki kell egészíteniük a tervezetüket az áfafizetésre kötelezett magánszemélyeknek és az egyéni vállalkozóknak is.



A bevallási határidő május 20-a, addig még bárkinek lehetősége van arra, hogy benyújtsa bevallását, és rendelkezzen adója 1+1 százalékáról - emlékeztettek. Eddig csaknem 661 ezer rendelkező nyilatkozatot küldtek be az e-szja-felületen.



Akinek kérdése van a témában, a NAV Infóvonalán kérhet tájékoztatást, de az adóhivatal YouTube-csatornáján elérhető videók is segíthetnek az eligazodásban - olvasható a közleményben.