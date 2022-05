Pénzügy

Az online ügyintézés előnyeire hívja fel a figyelmet az adóhatóság

Személyes megjelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb és biztonságosabb a személyi jövedelemadó (szja) tervezetek átnézése, elfogadása - hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) keddi közleményében.



A hivatal emlékeztetett: a gazdálkodó szervezeteknek és az egyéni vállalkozóknak kötelező az elektronikus út, de a magánszemélyek szabadon dönthetnek, hogy élnek-e a digitalizáció adta lehetőségekkel.



Az általános forgalmi adó (áfa) fizetésére kötelezett magánszemélyek, a mezőgazdasági őstermelők és az egyéni vállalkozók bevallási tervezetüket a legegyszerűbben az eSZJA-portálon egészíthetik ki és küldhetik be a NAV-hoz, mert ezek nélkül az ő tervezetük nem válik automatikusan bevallássá május 20-án. A többi adózónak nincs teendője, ha a tervezet adataival egyetért.



Aki módosítani szeretné a tervezetet, használja a portál kereső funkcióját, úgy a leggyorsabb megtalálni a kiegészítendő tételt. Ha például valakinek tavaly ingatlan-bérbeadásból is származott jövedelme, akkor a keresőbe elég beírnia, hogy "bérbeadás", és a webes kitöltő ahhoz a sorhoz navigálja, ahová az adatokat rögzítenie kell - írta a NAV.



Azok a szülők, akik jogosultak a gyermeket nevelők adóvisszatérítésére és december végéig nem nyújtották be a szükséges nyilatkozatot, illetve a NAV sem utalta ki számukra automatikusan a tavaly befizetett személyi jövedelemadójukat, a tervezet módosításával vagy a 21SZJA bevallás önálló benyújtásával juthatnak hozzá a visszajáró összeghez.



Ha a tervezetben visszaigényelhető adó szerepel, a kiutaláshoz mindenképpen meg kell adni a bankszámlaszámot vagy postacímet, attól függően, hogy szeretné valaki megkapni az összeget. A kiutalás a beérkezéstől számított két héten belül megtörténik.



A KAÜ azonosítóval - ügyfélkapu, e-személyi igazolvány, telefonos vagy arcképes azonosítás - rendelkezők letölthetik a korábbi években, valamint az idén már benyújtott 21SZJA bevallásukat, megkönnyítve ezzel annak esetleges önellenőrzését és javítását.



Az szja 1+1 százalékának felajánlásáról a korábbi évekhez hasonlóan idén is lehet elektronikusan és papíron is rendelkezni május 20-áig - jelezte a NAV.